Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 7. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 7. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı dizinin son bölümünde; kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem ile Ayşe'nin arasında aşk kendini gösteriyor. Dizi severler Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ayşe’nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem’in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Ayşe’den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem’le paylaşıyor. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşiyor… Kerem, Ayşe’nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başlıyor.

Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit eder. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini ister. Ceyda’nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başlar. Bu yakınlaşma anları onları da şaşırtır.

Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verir. Kerem, Ceyda’yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçer. Ancak bu iş hiç de kolay olmaz. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst eder.