Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk yeni bölüm ne zaman?

Afili Aşk dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında bulunmuyor. Afili Aşk yerine yayın akışında İyi ki Çocuk filmi yer alıyor. Peki Afili Aşk yeni bölüm ne zaman, tarihi belli mi?

Afili Aşk dizisi bu hafta ekrana gelmiyor. Dizinin hayranları neden yayınlanmadığını merak ediyor. Afili Aşk yerine bu hafta yayın akışında İyi ki Çocuk filmi yer alıyor. Afili Aşk dizis, İdlib’de 34 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle yayınlanmayacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Afili Aşk gelecek haftadan itibaren perşembe günleri yayınlanacak. Gelecek cumartesi yani 7 mart cumartesi günü Hizmetçiler dizisi ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Afili Aşk ise 5 Mart Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.