Afili Aşk dizisi neden yok? Afili Aşk 10. yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı Afili Aşk 10. yeni bölüm 14 Ağustos Çarşamba günü yayınlanmadı. Peki, Afili Aşk yayın akışında neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Afili Aşk 10. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Kısa sürede izleyicilerin beğenisi kazanan son bölümünde sosyal medya projesi için kampanyası için fotoğraflar çektiren Ayşe ile Kerem “gerçek aşk”larını herkese gösteriyordu. Peki Afili Aşk yeni bölümü ne zaman?

AFİLİ AŞK NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bayram nedeniyle birçok kanalda dizi ve programa ara verilirken bu yapımlardan biri de Afili Aşk oldu. Afili Aşk'ın 10. Bölümü 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem’in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe’yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir? Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe’nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe’nin aşkını herkese gösterecektir.

Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ‘’öpücük fotoğrafı” isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.