Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, Yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin yaptığı Afili Aşk dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine sevilen dizinin takipçileri 'Afili Aşk neden yok?' 'Afili Aşk yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorularını araştırmaya başladı. İşte Afili Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi.

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk bugün yayınlanmadı. Dizi takipçileri ise dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini merak etmeye başladı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı Afili Aşk dizisinin yeni bölüm tarihini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

AFİLİ AŞK NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında her çarşamba yayınlanan Afili Aşk dizisinin yayın günü değişti. Afili Aşk 34. yeni bölümüyle 22 Şubat cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

AFİLİ AŞK 34. SON BÖLÜM ÖZETİ



Kerem Ayşe'yi kurtarabilecek midir?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları efsane aşka bile kafa tutarlar. Kerem inatçı Ayşe daha inatçıdır. Kerem Ceyda ile Ayşe de Ömer'le mutluluk pozları verir. Ancak Kerem'in kafasında bazı soru işaretleri vardır. Ömer'in Ayşe ile hatıralarının olduğu yüzüğün hikayesi Kerem'i kuşkulandırır. Kerem Ömer ile ilgili düşüncelerinde haklı çıkacak mı? Ayşe Ömer'in desteğiyle, atölyedeki işleri lehine çevirmek için çalışır ama her seferinde Kerem engeline takılır.

Muhsin Kenan'ı dolandıran kişi ile ilgili araştırmaları sonucunda bir fotoğrafa ulaşır. Kerem ve Ayşe fotoğraftaki adamın peşine düşer. İkili ipuçlarını takip eder ancak başları belaya girer. Elleri silahlı adamlardan kaçarlarken saklandıkları yerde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kerem ilk kez Ayşe'yi gerçekten kaybetmek düşüncesiyle korku dolu anlar yasar. Kerem Ayşe'yi kurtarabilecek midir?