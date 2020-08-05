Afra Saraçoğlu ilişkide ne aradığını açıkladı!

Uzun bir süredir oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu verdiği bir röportajda açıkladı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor.

Zaman zaman aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, bu kez ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu açıkladı.

“GÜVEN YOKSA ASLA!”

ReTouch Mag dergisine konuşan 22 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor.”

MÜKEMMELİYETÇİ OLMAKTAN YAKINDI

Kendisinde sevmediği bir özelliği olarak mükemmeliyetçi olmasını belirten Afra Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu özelliğimi hem çok seviyorum hem de çok yoruluyorum. Bazen düşünmekten başıma ağrılar giriyor neden daha iyisi olmadı diye. Ama düşününce her zaman daha iyisi tabiiki de var. Her şey kusursuz olacak diye bir kural yok. Biraz rahat olmak sakin durmak lazım”