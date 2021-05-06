Afra Saraçoğlu: Kazandığım ilk para ile KYK borcumu ödedim

Son dönemde ‘Fazilet Hanım ve Kızları’, ‘Kardeş Çocukları’, ‘Öğretmen’ dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Şu sıralar ‘Yeşilçam’ dizisinin heyecanını yaşayan Saraçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

* Kazandığım ilk parayla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK( borcumu ödedim.

* Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.

* Arada Mert ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.

* Şu an giydiğim çorap kirli sepetten. Sepetten çorap alıp giydiğim çok oluyor.

* Çevremden en çok aldığım uyarı ‘dik dur Afra!’

“ÇOCUKKEN KEKEMEYDİM”

* Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor ‘hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor’ demiş. Sonra kendiliğinden geçti.

* Öfkem saman alevi değil, sürer… Saman alevi gibi parlarım ama uzun süre devam eder…

* Kendime 10 üzerinden 8 puan veririm. Kimse mükemmel değildir.

“ANNEM ÖZCAN DENİZ’E MESAJ ATMIŞ”

* Özcan Deniz sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve ‘İkinci Şans’ filmi için “Başladık biz” yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül ablanın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte… Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.