Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, sektöre ilk girdiğinde kendisini en çok zorlayan konunun maddi sıkıntı olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 09:33, 06/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

Son dönemde ‘Fazilet Hanım ve Kızları’, ‘Kardeş Çocukları’, ‘Öğretmen’ dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu All dergisine konuştu. Şu sıralar ‘Yeşilçam’ dizisinin heyecanını yaşayan Saraçoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar:

* Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim.

* İşimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor.

“TEK GELİRİM OYUNCULUKTU”

* Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim.

* Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun.

“ATIN BENİ DENİZLERE”

* Ben özeleştiri yapmadan duramıyorum. Artık tamamım, her şeyimle müthiş, başarılı bir oyuncuyum dersem, atın beni denizlere.

* Tam olarak ne istediğimi dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Bakalım hayat neler çıkartacak karşıma. Akışına bırakıyorum.

Yayınlanma Tarihi:09:29,