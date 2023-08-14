Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle sosyal medyayı salladı
'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Yunanistan'da tanga bikinisiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.
Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birlikteliği geçen ay Göcek’te belgelenen Afra Saraçoğlu, Yunanistan’a gitti.
Saraçoğlu, Instagram hesabından “Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan” diyerek tatil pozlarını yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımının arasında tanga bikinisiyle verdiği bir poz da yer aldı.
Afra Saraçoğlu’nun karelerine kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
Hayranları “Tanrı kadını yarattı, dünyanın en güzel kızı, sen eşsizsin, Yunanistan güzellik görmüş” diye yazdı.
Oyuncunun paylaştığı diğer pozlar: