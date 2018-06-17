Afra Saraçoğlu ve Eray Altay aşklarını ilan etti

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin çekimleri sırasında oyuncu Afra Saraçoğlu ile yakınlaşan yönetmen yardımcısı Eray Altay, bu aşkı sosyal medya hesabından paylaşarak ilan etti.

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‘Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta'nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Afra Saraçoğlu'na kaptırdı. Usta'nın kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Altay, Saraçoğlu ile ilişkilerini bir süre gizli yaşamıştı. Yönetmen Usta, Eray Altay'ın Afra Saraçoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığı için kardeşinden ayrıldığını öğrenince Altay ile daha fazla çalışamayacağını belirtti. Bunun üzerine Eray Altay işinden oldu. Yaşanan bu olayların ardında ikili sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etti.

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Bayramı oyuncu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Bodrum’da geçiren Eray Altay, sosyal medya hesabından Saraçoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Altay, fotoğrafın altına ise kalp emojisi koydu.



