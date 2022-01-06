Ağabeyini kaybeden Fırat Altınmeşe’den şaşırtan paylaşım

Ağabeyi Ali Murat Altınmeşe'nin ani ölümüyle sarsılan oyuncu Fırat Altınmeşe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

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Oyuncu Ali Murat Altunmeşe, geçen ay 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Ağabeyi Ali Murat Altınmeşe’nin derin acısını yaşayan oyuncu Fırat Altınmeşe’den ilginç bir paylaşım geldi.

‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinde ‘Ural’ karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, Instagram’da takip ettiği birçok kişiyi sildiğini duyurdu.

“ALAYINIZ SAHTE!”

Fırat Altınmeşe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…”

“Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!”

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