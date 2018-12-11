Ağlama Anne 11. yeni bölüm fragmanı geldi! Bu sefer gerçekler ortaya çıkacak mı? (Ağlama Anne 11. bölüm fragmanı izle)

Ağlama Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Adnan, Damla, Alev ve Zeynep bir araya geliyor. Adnan 'bu gece her şey konuşulacak' diyerek heyecanı yükseltiyor. Zeynep, Damla'dan hesap sorarak tek gecelik bir ilişkiden doğup doğmadığını sorguluyor. Ancak annesi Alev ile ilgili gerçeği öğrenip öğrenemeyeceği bilinmiyor. Ayrıca Alev kızını Damla'dan bir kez daha istiyor. Ali Osman Alev'e kızan Adnan'a yumruk atıyor. İşte Ağlama Anne 11. yeni bölüm fragmanı...

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Ağlama Anne 11. yeni bölüm fragmanı nefes kesen bir bölüm sonrası ekrana geldi. Damla ile Adnan’ın yakınlaşması evde kıyameti kopardı. Zeynep, Damla ve Adnan’a olan kızgınlığından dolayı Alev’e sığındı. Zeynep hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyor. Ancak Alev’in gerçek annesi olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği bilinmiyor. İşte son bölümde yaşananlar…

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 10. BÖLÜM ÖZETİ…

Damla, Adnan yüzünden babasından çok ağır laflar duyuyor. Alev de o sırada orada. Alev çıkışta Ali Osman’a Damla’nın bunu hak ettiğini söylüyor. Ali Osman kardeşinin yanında durmasını istese de Alev çok sinirli. Damla perişan halde, babası evli bir adamla olmasını kabullenemiyor. Zeynep de babasına hesap soruyor. Başka gizledikleri bir şey olup olmadığını sorguluyor. Adnan bu konuşmayı annesi ile beraber yapmayı öneriyor. Zeynep Damla’ya çok kızgın. Adnan onu sakinleştirmeye çalışıyor ve Damla’ya da durumu haber veriyor.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

NECMİYE ALEV’E TOKAT ATIYOR

Necmiye Alev’in evine gelerek, Zeynep’in yanında ona “Senin derdin ne. Yıllarca hasretini çektim bunları yaşamak için mi? Çekinmedin utanmadın herkesi birbirine kattın. Rahatladın mı şimdi…” der. Zeynep çok şaşırmıştır. Alev’de annesine geçmişte yaşananlarla ilgili çok sert sözler söyler. Annesi sonunda Alev’e tokat atar. Adnan, Damla’yı görmek için eve gelir. Kapıyı açan Aydan Adnan’a olan biteni anlatır. Ardından Damla’yı telefonla arayarak nerede olduğunu sorar. Damla nerede olduğunu söyler. Konuşmayı bitirdikten sonra Adnan’a Damla’nın nerede olduğunu söyler.