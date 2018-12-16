Ağlama Anne 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gerçekler ortaya dökülüyor! (Ağlama Anne 11. son bölüm izle)

Ağlama Anne 11. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 11. son bölümde; Zeynep Damla ve Adna'ı dinledikten sonra geçmişi ile ilgili duydukları karşısında bir kez daha hayal kırıklığı yaşıyor. Alev Damla'ya, "Ben onun mutluluğundan başka birşey istemiyorum, ne olur onu beden alma" derken Damla'dan beklemediği bir yanıt alıyor. Adnan, Zeynep'e söyledikleri için Alev'in üzerine yürürken Ali Osman bu duruma kayıtsız kalamıyor ve Adnan'a yumruk atıyor. Peki Ağlama Anne 11. bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 11. son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Alev, Ali Osman’a geçmişte yaşananlardan ve pişmanlıklarından söz ediyor. Ali Osman’ın, “Alev senin derdin kiminle. Kızına analık yapıp büyüten bacınla mı, bacına gönlünü kaptıran adamla mı?” sorusuna Alev’in verdiği cevap onu tatmin etmiyor. Bu arada Zeynep, Adnan ve Damla’yı dinlerken duydukları karşısında bir şok daha yaşayır. Geçmişin muhasebesi yapılırken herkes aklını kurcalayan soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor… Peki Ağlama Anne 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 11. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 11. BÖLÜM ÖZETİ…

Damla ve Adnan Alev’in kapısına dayanır. Amaçları konuşmaktır. Bu sırada Ali Osman’da çıkagelir. Damla Zeynep’e konuşmak için geldiklerini söylerken, Zeynep Alev’e neler olduğunu sorar. Adnan’ın Alev’in üzerine yürümesi Ali Osman’ı çıldırtır ve Adnan’a yumruk atar. Bu sırada Özlem, silahını ateşler. Mert ve Nevzat silah sesini duyar duymaz Özlem’in odasına girerler.

ADNAN VE DAMLA GERÇEKLERİ ANLATMAK İSTİYOR

Alev, Damla ve Adnan’a ne konuşacaklarını sorar. Adnan Zeynep’in her şeyi öğrenmesi gerektiğini söylerken, Damla’da 18 yıl önce olanları öğrendikten sonra Zeynep’in kiminle kalacağına karar vermesi gerektiğini söyler. Zeynep olan biteni anlamaya çalışırken, Ali Osman’a neler olduğunu bilip bilmediğini sorar ama Ali Osman bilmediğini sadece Alev’in onu korumaya çalıştığını söyler.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

ZEYNEP’İ ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Alev Damla ile odada yalnız konuşurlar. Damla’ya bu konuşmayı yapmamasını söyler ama Damla’nın kararı kesindir. Zeynep ile konuşmak için içeri girdiğinde Adnan’a Damla’ya engel olmasını söyler fakat Adnan’da Damla’nın arkasında olduğunu söyleyerek bu teklifi reddeder. İçeri girdiklerinde Damla olanları anlatmak üzereyken Alev gerçekleri farklı bir şekilde anlatır. Zeynep şoke olur. Damla’ya “ben tek gecelik bir ilişkinin ürünü müyüm?” diyerek tepki gösterir.

ALİ OSMAN’A BÜYÜK DARBE

Damla ve Adnan gittikten sonra Ali Osman Alev’e Adnan’ın bir daha bu eve gelmemesini söyler. Alev şaşırmıştır. Ali Osman’a bir sürü sıkıntıları olduğunu bunu konuşmanın sırası olmadığını söyleyerek başka yerde dertlenmesini ister. Ali Osman Alev’in bu tavrına çok bozulur ve çıkıp gider.

ADNAN ÖZLEM’İN YAPTIKLARINI ÖĞRENİYOR

Adnan kızı Alya’yı görmek için Nevzat’ın evine geldiğinde, kızından Özlem’in yaptıklarını öğrenir. Adnan Nevzat’a neler olduğunu sorar. Bu arada Aydan ve Sabit başka bir eve taşınmak için emlakçı ile görüşmeye giderler. Necmiye onlara neler olduğunu sorunca Aydan Hasan’ın yaptıklarını anlatır. Bu sırada Hasan da konuşulanlara kulak misafiri olur. Nevzat ile konuştuktan sonra Andan Özlem’in yanına gider. Olanlarla ilgili konuşurlar.