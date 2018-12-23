Ağlama Anne 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep’in yarım kalan mutluluğu! (Ağlama Anne 12. son bölüm izle)

Ağlama Anne 12. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 12. son bölümde; Zeynep Adnan'ın babası olduğu gerçeğini kabul ederken, Ali Osman'ın Adnan ile ilgili söyledikleri Alev'i çileden çıkarıyor. Damla'nın, Zeynep'e sevgi ile ilgili sözlerini Alev kapı arkasından dinliyor. Peki Ağlama Anne 12. bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 12. son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Hasan, Alev’e Zeynep ile ilgili Pınar’ın ona gösterdiği resimlerden yola çıkarak uygunsuz şeyler yaptığını ima ediyor. Necmiye, Özlem’e Zeynep ile ilgili hesap sormaya gidiyor. Özlem Zeynep’i kaçırttığını ağzından kaçırırken, Alev Özlem’in gırtlağına yapışıyor… Peki Ağlama Anne 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 12. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 12. BÖLÜM ÖZETİ…

Özlem, boşanma protokolünü imzaladığına bpişman olur. Babasına o protokolü yırtmak için kendisine vermesini ister ve Adnan’dan asla boşanmayacağını söyler. Bu arada Hasan Pınar’ın Zeynep ile ilgili gösterdiği resimler yüzünden öfkelenir. Evde herkese bağırığ çağırmaya başlar. Adnan, Zeynep ile birlikte kalacakları evi ona gösteriri. Zeynep evi çok beğenmiştir. Adnan’a “keşke annem de görseydi” der. Bu sırada Alev onları hüzünlü bir şekilde dinlemektedir.

ADNAN BOŞANACAĞINI ZEYNEP’E SÖYLÜYOR

Nevzat, Adnan’ı arayarak Özlem’in boşanma protokolünü imzaladığını haber verir. Adnan boşanacağını kızına ve Alev’e söyler ardından da yeni evin anahtarını Zeynep’e verir. Zeynep ve Adnan kucaklaşırlar. Alev’in içi paramparçadır. Bu sırada Damla evde onları beklemektedir. Ali Osman Alev’in evinin önünde öfkeden delirmiş bir şekilde bir ileri bir geri volta atmaktadır.

ALİ OSMAN’IN SÖZLERİ ALEV’İ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Adnan, Alev ve Zeynep eve döndüklerinde Ali Osman dışarıda onları izlemektedir. Adnan gittikten sonra Ali Osman Alev’in yanına gelir. Adnan ile ilgili söyledikleri Alev’i çileden çıkarır. Adnan’ın Zeynep’in babası olduğunu ve her zaman görüşeceklerini söyler. Ali Osman Adnan’ı bir daha buralarda görürse onu ezeceğini söyler.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

ADNAN PROTOKOLÜ ALIYOR

Zeynep, Damla’ya yeni evini anlattıktan sonra evi beraber görmeleri için ısrar eder. Alev yemekten sonra Damla’ya babasının yaptıklarını anlatır. Adnan, Nevzat’ın evine gider. Nevzat boşanma protokolünü ona uzatır. Özlem’in zor durumda olduğunu Özlem’e biraz zaman tanımasını ister.

HASAN ZEYNEP’İ KANDIRIYOR

Sabah Zeynep okula giderken dedesi ile karşılaşır. Hasan durumunun iyi olmadığını hastaneye gideceğini söyler. Zeynep’ten hastaneye beraber gitmelerini ister ancak Zeynep sınavı olduğunu okula gitmesi gerektiğini söyler. Hasan ısrar edince Zeynep çaresiz kalır ve kabul eder. Hastaneye geldiklerinde Hasan kadın doğumdan sıra numarası alır. İsim olarak da Zeynep’in adını verir. Zeynep’in hiçbir şeyden haberi yoktur.