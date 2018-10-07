Ağlama Anne 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Alev geçmişin acısını çıkarmaya geliyor! (Ağlama Anne 1. ilk bölüm izle)

Ağlama Anne 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Alev kaldığı yurdun tuvaletinde bir bebek dünyaya getirir. Yaşı çok gençtir ve yaşadıklarını kaldıramayıp cinnet getirir. Bebeğini öldürmeye teşebbüsten hapse atılır. Kızına da kız kardeşi sahip çıkar. Alev hapisten çıkınca kızını geri almaya döner. Ama geçmişte kalan tüm sırlar birbir ortaya dökülür. Bebeğin babası 18 yıl sonra her şeyi öğrenir. Peki Ağlama Anne ilk bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ağlama Anne ATV'de bu akşam başladı. Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin bulunduğu Ağlama Anne ilk bölümde; Alev yıllar önce yaşadığı aşk sonucunda hamile kalmış ve ne ailesine durumu anlatabilecek durumdadır. Ne de sevdiği adama ulaşabilir. Çocuğunun babasını bulamaz ama dedesi çocuğu aldırması için onu tehdit eder. Yaşadıklarına dayanamayan Alev cinnet getirir ve kızını camdan atıyor. Kızı Zeynep'e kız kardeşi Damla sahip çıkıyor. Alev yıllar sonra hapisten çıkınca kızını almak için geri döner. O sırada Zeynep'in babası da ortaya çıkar. Peki Ağlama Anne 2. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimiden Ağlama Anne 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 2. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNEYENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Alev kaldığı yurdun tuvaletinde bir bebek dünyaya getirir. Çaresiz ne yapacağını düşünür, ve bebeğini tuvaletin açık olan penceresinden dışarı atar. Aradan 18 yıl geçmiştir. Alev hapistedir ve her gece kabuslar görmektedir. Geçmişteki o anı tekrar tekrar yaşar.

Alev hapisten şartlı tahliye olacaktır. Kızı Zeynep kızkardeşi Damla’yı bunca zaman anne bilmiştir. Tek bir düşüncesi vardır, bunca zaman sonra ona anne diyecek midir? Hapishanedekilerle vedalaşır. Alev, 18 yıl önce çaresizce ölüme terk ettiği kızına kavuşabilecek mi?

ALEV’İN YÜREĞİ PARAMPARÇA

Tahliye olduktan sonra, cep telefonundan kızkardeşi Damla’yı arar ama telefona kızı Zeynep çıkmıştır. Kızının kız kardeşine anne demesi yüreğini paramparça etmiştir. Kız kardeşine mahalleye geldiğini ve buluşmak istediğini söyler. Kız kardeşi hapisten kaçtığını zanneder ama şartlı tahliye olduğunu öğrenince çok sevinir.

Alev’in çocuğunun babası Adnan evlenmiştir. Fakat karısı Özlem ile evlilikleri oldukça sıkıntılıdır ve boşanmaya niyetlidir. Babası tarafından çok fazla şımartılmış ama annesi tarafından hiç sevilmemiş zengin kızıdır. Tam bir şizofrendir. Adnan’ın babası ikisinin boşanmasını istememektedir ve bu durumdan hiç honut değildir. Çünkü, şirkette işler kötüdür ve gelininin babasını bir çıkış olarak görmektedir. Adnan’ın bu evlilikten bir kızı ve bir de oğlu vardır.

Zeynep okula gitmek için annesi bildiği Damla ile beraber evden çıkarlar. Alev onları uzaktan seyretmektedir. Onların birbirleri ile olan ilişkilerine özlemle bakmaktan başka yapabileceği birşey yoktur. Adnan, Özlem’den kesin olarak boşanmaya kararlıdır. Özlem’in psikolojisi gün geçtikçe bozulmaktadır.

“KIZIMI GERİ İSTİYORUM”

Alev hapishanede onu koruyup kollayan Kevser’in ona adını ve adresini ve verdiği ve durumdan haberi olduğunu söylediği Ali Osman’ın işyerine gider. Ali Osman Kevser’in yeğenidir. Hapishanede onu sık sık ziyaret eder. Bu ziyaretlerinden birinde Alev’le tanıştırmıştır. Alev’e aşıktır. Alev Ali Osman’dan borç para ister. Bu sırada kız kardeşi Damla buluşmak için telefonla arar.

Kızkardeşi ile buluşan Alev, ona kızı Zeynep’i sorar. Zeynep’in doğum günüdür. Kızı 18 yaşına basacaktır. Kızına bir hediye almıştır. Aldığı şey çok pahalıdır. Damla ona bu hediyeyi veremeyeceğini söyler. Ama Alev ısrarcıdır. Damla çıkıp gider. Alev arkasından “Kızımı geri istiyorum” diye bağırır.

ALEV İLE DAMLA YÜZ YÜZE

Alev ile Damla, yüz yüze gelir. Alev kızı Zeynep'i ister, onu ben doğurdum der. Damla ise kızını vermeyeceğini bu yaşa onun getirdiğini söyler. Zeynep'in gerçekleri öğrenince ne kadar üzüleceğinden söz eder.

ÖZLEM KÖTÜLÜKTE SINIR TANIMIYOR

Özlem, kızına karşı sakin kalamaz. Soruları onu bunaltır. Uyku haplarını alır ve kızına içirir. Eğer ilacı hemen içerse saçlarının hemen uzayacağını söyler.

Adnan ile Damla tanışırlar. Damla, Alev'le karşılaşmasında sonra gerginliğini Adnan'a yansıtır ve çalıştığı iş yerinde tekrar karşılaşırlar.

MERT ZEYNEP İLE TANIŞMANIN YOLUNU BULUYIR

Mert, Zeynep'e gelen kargoyu alır. Zeynep'i yolda durdurup onunla tanışmaya çalışır. Zeynep tersleyince kargoyu verir. Kargo gerçek annesi Alev'den gelmiştir. Alev, Damla'ya kızıma vereceksin dediği telefonu göndermiştir. Alev hediye paketine Doğum Günün Kutlu olsun kızım notu bırakmıştır.

Zeynep, Damla'nın aldığı hediyeden dolayı çok mutludur. Damla mecburen hediyeyi kendi aldığını söyler. Telefon çok pahalı olduğu için evde gerginlik çıkar.

ZEYNEP'İN BABASI KİM?

Alev, Ali Osman'a kızını ilk kez gördüğünü ağlayarak anlatır. Çok genç olduğunu ve anne baba korkusundan cinnet getirdiğini söyleyerek günah çıkarır. Zeynep'in babası zengin bir iş adamının kızıdır. Ama Alev onu bulamamıştır. Babası Çetin Bey'i bulmuş, ama Çetin oğlunun yurtdışında olduğunu söyleyerek Alev bebeği aldırmazsa ikisini de öldüreceğini söylemiştir. O sırada Çetin Bey de aynı mekandadır ve Alev'in söylediklerini duyar. Alev tuvalete gidince Ali Osman'ın yanına gelir. Ona olan borcunu yapılandırmasını ister. Alev ile Çetin karşılaşmazlar. Ama çıkışta çetin Alev'i izler.

Çetin Bey, Adnan'ın babasıdır.

ALEV ÇETİN'İ BIÇAKLIYOR

Alev, eski arkadaşı Canan'ın yanına gider. Aslında Canan, Çetin Bey'in sevgilisidir. Yıllar önce Çetin'e bebeğin öldüğünü söylemiştir. Canan ile Çetin'in ilişkisi devam eder. Ama Alev'in dünyadan haberi yoktur. O sırada Çetin eve gelir Cansu'nun boğazına yapışır, hani kızı ölmüştü diyerek kafasını duvara vurur. Alev ile Çetin yıllar sonra ilk kez orada karşılaşırlar. Çetin, bu sefer de Alev'in boğazına yapışır kızının nerede olduğunu sorar. Canan, Çetin'e saldırınca Alev kaptığı bıçağı Çetin'i bacağından bıçaklayıp kaçar.

ALEV: YA GÜZELLİKLE YA ZORLA KIZIMI ALACAĞIM

Aldığı hediye yüzünden zor duruma düşen Damla, Alev'e hesap sormaya gider. Alev bir kez daha Damla'yı tersler. Damla'yı hazır çocuğa konmakla suçlar. Damla bir teşekkür bekler ama sözler ona çok ağır gelir. Alev, Zeynep'i ya güzellikle ya da zorla alacağını söyler.

ADNAN BABASINI TAKİP EDİYOR

O sırada Çetin, Canan'ı döverek Alev'in yerini öğrenmek ister. Canan her şeye rağmen Alev'i korur. Adnan babasından şüphelenmiş ve onu takip etmiştir. Canan'ı dövülmüş halde bulur. Canan, Adnan'a babasının varlığına tahammül edemeyeceği bir çocuğu olduğunu söyler. Adnan kızından orada haberdar olur. Canan, Alev'in yaşadıklarını Adnan'a anlatır. Alev, Canan'ı arar ama telefonu açmaz. Alev çantasını almak için Canan'a doğru yola çıkar.

Adnan babasına olanların hesabını sorar. Babası zengin koca avcısı olduğunu söyler. Adnan, kızı ya da Alev'e bir şey olursa ona bunun hesabını soracağını söyler.