“Bana borcun var baba!” Ağlama Anne 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Ağlama Anne 4. Son bölüm izle

Ağlama Anne 4. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. Son bölümde; Alev ve Adnan yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Adnan Damla'ya Zeynep'e gerçekleri anlatmasını istiyor ama Dama'nın buna gücü yoktur. Alev, Zeynep'e yakın olmak için baba evine dönmeye karar verir. Özlem, Adnan'a yakınlaşmaya çalışırken duydukları ile şoke olur. Peki Ağlama Anne son bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 4. Son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Adnan, Zeynep’in kızı olduğunu öğrenmiştir. Ali Osman Çetin’in Alev’e yaptıklarının hesabını sormak ister ve Alev’e ne yapmasını istediğini sorar. Özlem, Zeynep’in Adnan’ın kızı olduğunu öğrenir. Ağlama Anne 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden Ağlama Anne 4. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. BÖLÜM ÖZETİ…

Adnan, Damla’ya Zeynep’e gerçeği söylemesini ister. Damla razı olmaz. Zeynep’in bundan çok fazla etkileneceğini düşünür ve Adnan’ın da gerçeği söylememesini ister. Adnan, Zeynep’le daha fazla zaman geçirmek istediğini söyler ama Damla bunu Zeynep’e nasıl açıklayacağını sorar. Adnan birlikte olduklarını söylemesini ister.

ALİ OSMAN ÇETİN’İ TEHDİT EDİYOR

Özlem yaşanan son olaylardan sonra kızı Arya’ya yakınlaşmak istiyor. Onu at binmeye götürmeyi teklif eder. Ali Osman Alev’in ayağına Çetin’i zorla getirir. Ali Osman Çetin’i yaptıklarından dolayı tehdit eder. Çetin, Alev ile aynı tarafta olduklarını söylesede Alev Adnan’ın Zeynep’in kendi kızı olduğunu öğrendiğini söyler. Ali Osman, “Bu adam senin kaderini yazdı şimdi sen onun kaderini yazacaksın!” diyerek Alev’den Çetin’e ne yapmasını istediğini sorar.

Alev Çetin’e sadece kızından uzak durmasını söyle ve çıkar gider. Ali Osman Çetin’i serbest bırakır. Adnan Damla’dan Özlem’in şirkette yaptığı şeylerden dolayı özür diler. Nevzat, yanına gelen Çetin’e Adnan’ın Özlem’e boşanmak istediğini söylediğini söyler. Adnan ve Özlem’in boşanmaları durumunda desteği keseceğini ima eder.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

ÖZLEM GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Damla akşam Adnan onu eve bıraktıktan sonra Alev’i arar. Alev telefonu açmaz. Zeynep eve gelen Damla’ya onu neden okuldan almadığını sorar. Damla unutmuştur. Zeynep, Adnan ile birlikte olup olmadıklarını sorar ancak Damla geçiştirir. Adnan eve gelir. Babası Çetin’le Zeynep yüzünden kavga ederler. Babası Zeynep’in yaşadıkları eve gelmesini istemez ama Adnan Zeynep’in onun torunu olduğunu söyler. Bu sırada Arya ile birlikte eve dönen Özlem gerçeği öğrenir.

“ADNAN ABİ’DEN KAÇMA”

Damla babasına onunla neden konuşmadığını sorar. Hasan da ona niye yalan söylediğini söyler. Damla olan biteni anlatmaya çalışsa da babası, “doğru söz ecele götürse de bana asla yalan söyleme” der. İkisinin arasındaki buzlar erimiştir. Zeynep, annesine Adnan ile ne zaman evleneceğini sorar. Damla Adnann’ın evli bir adam olduğunu söylese de Zeynep Adnan’la konuştuğunu, karısı Özlem ile boşanacaklarını söyler. Damla Adnan’ı çok mu sevdiğini sorar. Zeynep, “birbirinize çok yakışıyorsunuz. Babam öldü, Adnan abiden kaçma der.”

ÖZLEM ADNAN’I AFFETMİYOR

Adnan, Özlem’in yanına giderek özür diler. Zeynep ile ilgili gerçekleri anlatmaya çalışır. Damla ile aralarında hiçbirşey olmadığını, seneler önce yaptığı bir hata olduğunu ve bu hatayı suçsuz olanların çekmemesi gerektiğini söyler. Ancak Özlem’in Adnan’ın affetmeye niyeti yoktur. Onu odadan kovar ve bütün olanların bedelini tek tek ödeteceğine ant içer.

Alev, sabah Damla’yı arar ve çeşmenin olduğu yere gelmesini ister. Damla’ya yaptıklarından dolayı hesap sorar ve Adnan’a neden bu kadar güvendiğini anlamak ister. Damla’da yaptıklarının sadece Zeynep’in üzülmemesi için olduğunu söyleyince Alev, eve geleceğini söyler.