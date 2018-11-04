Ağlama Anne 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Alev babası ile yüzleşiyor (Ağlama Anne 5. Son bölüm izle)

Ağlama Anne 5. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 5. Son bölümde; Alev ve babası Hasan arasında geçmişin hesaplaşması yaşanıyor. Alev, kızı Zeynep için babasını suçluyor. Özlem'in, Zeynep ile ilgili korkunç planları vardır. Alev ve Özlem karşı karşıya geliyor. Peki Ağlama Anne ilk bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 5. Son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Alev kızı Zeynep’in karşısına çıkmaya kararlıdır. Adnan Özgür’den Damla ve Zeynep ile ilgili gerçekleri öğrenmek istiyor. Zeynep okulda Özlem’in tuttuğu adamın saldırısına uğruyor.

Peki Ağlama Anne 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 5. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 6. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Alev’in eve gelmesi, babası Hasan’ı deliye döndürüyor. Alev’in üzerine yürüyen Hasan tokat atıyor ve onu evden kovuyor. Bu sırada Necmiye Hanım, Zeynep’e Alev’i tanıştırırken teyzesi Güneş olduğunu söylüyor. Damla babasına “Zeynep benim kızım ama o da annesi” diyor.

ALYA HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Bu arada Alya hastanede yaşam savaşı vermektedir. Özlem olayların sorumlusu olduğunu unutmuş bir şekilde hastaneye koşuyor. Olanı biteni öğrendiğinde kendisinin suçu olmadığını ona birşey olursa yaşayamayacağını söylüyor. Necmiye hanım ve Alev’in evine gelir. Kızına nasihatlerde bulunur.Alev annesine kızı Zeynep’in ona anne demeden ölmeyeceğini ve onun karşısına çıkacağını söyler.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

“BANA BİR BORCUN VAR”

Ali Osman arkadaşı Serçe’ye Alev’e olan aşkını anlatır. Ondan akıl danışır. Bu arada Alya uyanmıştır. Alya babasına o hapları neden içtiğini anlatır. Adnan deliye döner. Özlem’e Alya’ya bir daha yaklaşmamasını söyler. Alev sokakta babasına ona bir borcu olduğunu, ona bu hakkını helal etmeyeceğini söyler. Babası ona ne hakkı olduğunu sorar. Alev çılgına dönmüştür. “Analık hakkımı sen aldın elimden!” diyerek babasının arkasından Zeynep’i alacağını haykırır.

HASAN RAHATSIZLANIYOR

Alev’in söyledikleri yol boyunca Hasan’ın kulaklarında yeniden çınlar. Durumu pek iyi değildir. Alev ise gözyaşları içinde evine gelir. Annesi olanı biteni öğrenmeye çalışır. Annesinden bir kere de arkasında durmasını ister. Annesine Zeynep’in gerçekleri öğreneceğini ve bu işi bugün bitireceğini söyler. Hasan eve vardığında yere yığılır.

ADNAN ÖZLEM’DEN KIZINI KAÇIRIYOR

Ali Osman, Fikret’in evine gelir. Fikret telaşla yanına gelince evin yeni sahibi olarak yeni düzenlemeler yapacağını söyler. Özlem, hastaneye Alya’yı yeniden görmek için gelir. Adnan kızını apar topar kaçırır. Özlem çılgına dönmüştür. Ali Osman Alev’i bulur. Ona Zeynep’e kimliğini açıklamamasını söyler ama bu sırada Zeynep yanlarına gelir. Alev Zeynep’e onunla birşeyler konuşmak istediğini söyler. Ali Osman onların yanlarından ayrılır ama aklı onlarda kalmıştır.

ZEYNEP’İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Özlem’in para karşılığı anlaştığı adam da Zeynep’in peşindedir. Ali Osman onlardan ayrıldıkları sırada onu fark eder. Bu sırada Zeynep’e gerçekleri açıklamak isteyen Alev bunu bir türlü beceremez.