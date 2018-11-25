Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep hayatta mı? (Ağlama Anne 8.son bölüm izle)

Ağlama Anne 8. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 8. son bölümde; Özlem'in yaptıklarını öğrenen Fikret ondan hesap soruyor. Bu sırada onların konuşmalarına şahit olan Nevzat neler olduğunu soruyor. Özlem babasına çok kötü birşey yaptığını söylüyor. Mert sabah kaldıkları evde Zeynep'in olmadığını farkediyor. Damla'nın evine gelen polislerin Zeynep'in annesi ile görüşebilir miyiz sözleri gerilimi doruklara çıkarıyor. Peki Ağlama Anne 8. bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 8. son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Zeynep’in evde olmadığını anlayan Mert neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Zeynep’in kaçırılmasına sebep olan Özlem, babası Nevzat’a bambaşka şeyler anlatıyor. Ali Osman Mert’in elini kolunu bağladığını ve bir parçasını ağlattığını söyleyerek öfke saçıyor. Alev ve Ali Osman Nevzat’ın evini basıyor ve kızının nerede olduğunu bulmak için Mert’i soruyor. Bu arada Özlem de gizlice onları dinliyor. Ali Osman’ın Zeynep’in nerede olduğunu öğrenmek için kafasına silah dayaması heyecanın dozunu artırıyor. Peki Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 8. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

AĞLAMA ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 8. BÖLÜM ÖZETİ…

Zeynep, Özlem’in adamlarınca kaçırılır. Bu arada Zeynep kaçırılırken Özlem de olanları seyretmektedir. Zeynep’i arabaya bindirdikten sonra adamlardan biri Özlem’in yanına gelir. Özlem dediği yere götürüp işi bitirmelerini söyler.

Hasan’ın evinde herkes Zeynep’ten gelecek bir haberi beklemektedir. Adnan ise dışarıda arabada bekler. Alev ise Ali Osman ile beraber kendi evinde endişe içindedir. Ali Osman’ın teselli cümleleri bile işe yaramaz.

“BEN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM”

Özlem, eve gelir. Babası Nevzat nerede olduğunu sorduğunda çok kötü bir şey yaptığını söyler. Nevzat’a Damla’nın evine gittiğini ve kızlarına sahip çıkmalarını söylediğini anlatır. Amacının evliliğini kurtarmak olduğunu her şeyi bunun için yaptığını söyler.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM İZLE

Damla dışarıda arabada bekleyen Adnan’ın yanına gelir. Adnan böyle olmasını istemediğini, düşüncesizce davrandığını söyleyerek Damla’dan özür diler. Damla ise tek isteğinin Zeynep’in iyi olması olduğunu söyler.

ALEV VE ALİ OSMAN NEVZAT’IN EVİNİ BASIYOR

Ali Osman ve Alev Nevzat’ın evine gelerek Mert’in nerede olduğunu sorarlar. Bu sırada Özlem gizlice onları dinlemektedir. Nevzat Mert’in evde olmadığını Zeynep’i de tanımadığını söyleyerek evinden gitmelerini ister. Onlar gittikten sonra Nevzat Özlem’e neler olduğunu sorar. Özlem yalan söyler.

DAMLA VE ALEV’İ KAHREDEN HABER

Sabah uyanan Mert, Zeynep’in evde olmadığını fark eder. Her yeri arar ama bulamaz. Ablasını arar. Özlem, akşam Alev ve Ali Osman’ın babası ile olan konuşmalarını Mert’e anlatır ve Nevzat’ın ondan hesap sorduğunu söyler. ormanda bir ceset bulunduğunu Hasan’ın evine gelen polisler, Zeynep’in annesi ile görüşeceklerini söylerler. Damla kendini tanıtır. Polisler ormanlık alanda bir ceset bulunduğunu. Teşhis için adli tıbba gelmelerini ister. Damla duyduklarından sonra bayılır.

Damla Alev’i arayarak olanları anlatır. Adli Tıp’a teşhis için giderler. Herkesin yüreği ağzındadır. Teşhis için odaya Alev girer. Alev gözyaşları içerisinde cesedin örtüsünü açar. Ancak ölen Zeynep değildir. Yaşadıkları ona çok ağır gelmiştir. Dışarıda bekleyenlere haberi verir. Herkes rahat bir nefes alır.