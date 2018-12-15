Ağlama Anne final tarihi belli oldu! Ağlama Anne dizisi final bölümü ne zaman?

Ağlama Anne final tarihi belli oldu! Ağlama Anne dizisi final bölümü ne zaman?

ATV'de yayınlana Ağlama Anne dizisi final kararı aldı. Reytinglerde isteği sonuçları alamayan Ağlama Anne 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Ağlama Anne yayın hayatınını ilk sezonunda final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve Cansel Elçin’in başrollerini paylaştığı Ağlama Anne dizisi final yapacağı açıklaması hayranlarını üzdü.

AĞLAMA ANNE DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında seyircilerle buluşan Ağlama Anne dizisi 13’üncü bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizi Ağlama Anne’nin final bölümü 30 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek.

AĞLAMA ANNE DİZİSİ KONUSU

Selim Bayraktar, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Nihal Koldaş ve Hüseyin Soysalan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken “Ağlama Anne”de iki kız kardeşin dramatik hikâyesi ekrana taşınıyordu. Esin Gök’ün yazdığı, Feride Kaytan’ın ise yönettiği dizinin şu günlerde 12. bölümü çekiliyor.dizi, için atv kararını verdi. Dizi 13’üncü bölümde ekrana veda edecek.