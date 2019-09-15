Ayrılmak üzere olduğu eşi Caner Karaoğlu ve Tuba Ünsal'dan darp gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas'ın ağzını bıçak açmadı.

İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, 3 yaşındaki kızı Mia ile birlikte önceki gün Etiler'de görüntülendi. Köpeği ile geldiği mekandan yaklaşık 1 saat sonra kızı Mia ile birlikte çıkan Mas, kendisini bekleyen gazetecileri görünce panikledi.

Mas’ın, geçtiğimiz günlerde ayrılmak üzere oldukları eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal'dan darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuş, hatta uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edilmişti. Gazetecilerin çıkan bu iddiaları kendisine sorması üzerine Mas, hiçbir soruya cevap vermeyerek sessiz kalmayı tercih etti. Mas mukavva kağıdı ile yüzünü kapatmaya çalıştığı kızı Mia ve köpeği ile birlikte bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.