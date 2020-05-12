Ah Nerede konusu ve oyuncuları… Ah Nerede ne zaman çekildi?

Ah Nerede konusu ve oyuncuları… Ah Nerede ne zaman çekildi?

1970 yılında çekilmiş olmasına rağmen izleyiciler halen Ah Nerede filmine ilgi gösteriyor. Ah Nerede filminin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Ah Nerede'nin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Ah Nerede filmi bir dönem Yeşilçam’a damga vuran yapımlar arasında. Ah Nerede’de kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyicilerin merak ettikleri sorular arasında. İşte ayrıntılar…

AH NEREDE KONUSU

Filmde, çapkın Ferit'in Zehra'ya âşık olması anlatılır. İstanbul'a eğitim için gelen Ferit ve kardeşleri farklı hayat tarzlarını benimser. Ferit yakışıklılığını kullanarak çapkınlık peşinde koşar. Murat kumar âlemine, Ömer ise öğrenci eylemlerine gönül verir. Zehra ile karşılaşan Ferit ona âşık olur ama aşkına karşılık bulamaz. Sonunda Zehra'yı sevgisine inandırmayı başarır ve kardeşleriyle tanıştırır. Ancak daha önceki sevgilileri ve nişanlısı Ferit'i bu tanışma sırasında yakalarlar. Zehra ve diğer kızlar Ferit'ten intikam almak için birleşir.

AH NEREDE OYUNCULARI

Jeyan Mahfi Tözüm

Pekcan Koşar

Nadya Ömer

Semra Kır

Dündar Aydınlı

Zeki Alpan

Nermin Özses

İhsan Baysal

Tülay Karaca

Orhan Çoban