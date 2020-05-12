Ah Nerede konusu ve oyuncuları… Ah Nerede ne zaman çekildi?

Ah Nerede filmi bir dönem Yeşilçam’a damga vuran yapımlar arasında. Ah Nerede’de kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyicilerin merak ettikleri sorular arasında. İşte ayrıntılar…
AH NEREDE KONUSU
Filmde, çapkın Ferit'in Zehra'ya âşık olması anlatılır. İstanbul'a eğitim için gelen Ferit ve kardeşleri farklı hayat tarzlarını benimser. Ferit yakışıklılığını kullanarak çapkınlık peşinde koşar. Murat kumar âlemine, Ömer ise öğrenci eylemlerine gönül verir. Zehra ile karşılaşan Ferit ona âşık olur ama aşkına karşılık bulamaz. Sonunda Zehra'yı sevgisine inandırmayı başarır ve kardeşleriyle tanıştırır. Ancak daha önceki sevgilileri ve nişanlısı Ferit'i bu tanışma sırasında yakalarlar. Zehra ve diğer kızlar Ferit'ten intikam almak için birleşir.
AH NEREDE OYUNCULARI
Jeyan Mahfi Tözüm
Pekcan Koşar
Nadya Ömer
Semra Kır
Dündar Aydınlı
Zeki Alpan
Nermin Özses
İhsan Baysal
Tülay Karaca
Orhan Çoban