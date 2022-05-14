Ahmet Çakar’ın hedef aldığı Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafeti üzerinden hedef aldığı oyuncu Melis Sezen, sessizliğini bozarak "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” demişti.

“RUHUMUZ NASIL İSTERSE ÖYLE”

Büyük tepki çeken açıklamayla ilgili oyuncu Melis Sezen de sessizliğini bozdu.

Sezen, hedef gösterilen kıyafetini giydiği Altın Kelebek Ödül töreninden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

“Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle.”

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