Ahmet Dursun mutfağa girdi eşiyle kek yaptı!

Eski futbolcu Ahmet Dursun, ev karantinası günlerinde eşiyle birlikte zamanını verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Dursun son olarak eşi Asena ile birlikte mutfağa girdi ve onun Sansebastian kek yapmasına yardımcı oldu.

Ev karantinası günlerinde mutfağa girerek hünerlerini gösteren isimler arasına eski futbolcu Ahmet Dursun da katıldı. Ancak Dursun, diğer ünlü isimlerden farklı olarak ortaya tamamen kendi el emeği bir lezzet koymak yerine eşine Asena’ya yardımcı oldu ve onun Sansebastian kek yapmasına destek verdi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman eski futbolculuk günlerine dair paylaşımlarda bulunan Ahmet Dursun, eşine yardım ettiği görüntülerle özellikle kadın takipçilerinin beğenisini kazandı.