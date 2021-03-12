Hayatını kaybeden Ahmet Günday’ın vasiyeti ortaya çıktı

Yıllarca Fethiye ve Ege yöresi türkülerini seslendiren, İzmir'de karaciğer yetmezliği tedavisi görürken vefat eden 77 yaşındaki TRT İzmir Radyosu emekli bağlama sanatçısı Ahmet Günday, Fethiye’de toprağa verildi.

TRT repertuarlarında çok sayıda eseri bulunan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda öğretim üyeliği de yapan evli ve iki çocuk babası Ahmet Günday’a Fethiye’nin Günlükbaşı Mahallesi Civcili Ahmet Ağa Meydanı’nda cenaze merasimi gerçekleştirildi.

Eşi Şükran Günday ile kızı Ezgi, oğlu Aydost Günday ve diğer yakınları tabuta gözyaşı döktüğü cenaze merasimine yöre sanatçılarından Bayram Salman, İsmail Uzunoğlu ile Fethiye Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Doğduğu evin hemen karşısındaki Civcili Ahmet Ağa Meydanı’nda özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okunurken, türküleri de kendi sesinden meydana dinletildi.

VASİYETİNDE HEYKELİNİN YAPILMASINI İSTEDİ

Ahmet Günday’ın cenazesi daha sonra Foça Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan Ahmet Günday’ın birlikte program yaptığı TRT İzmir Sanatçısı Bayram Salman’a kendisinin vefatı halinde Fethiye’de heykelinin dikilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı.

AHMET GÜNDAY KİMDİR?

1944 yılında Fethiye’de doğdu. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı. 1966’da TRT İzmir Radyosu’ndan halk müziği sanatçısı olarak emekli oldu. Çok sayıda plak ve kasetleri bulunan Günday’ın Bağlama Metodu, Türküler ve Öyküleri, Dünden Bugüne Fethiye isimlerinde eserleri bulunuyor.