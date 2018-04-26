Ahmet Hakan’ın yerine Buket Aydın geliyor! Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Hakan’ın yerine Kanal D ana haberleri sunması beklenen Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni görevini kamuoyu ile paylaştı. Aydın, paylaşımında, “Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibarıyla çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız” dedi. Peki Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?

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Buket Aydın kimdir? Buket Aydın (d. 1 Ocak 1985, Bursa), Televizyon haber sunucusu.Burslu olarak girdiği “İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü”nden mezun oldu. Attila İlhan’ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV’ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV’de hafta içi 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır.Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal’la evlenmiştir.