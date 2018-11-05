Ahmet Kural savcıya ifade verdi, adliye önünde “Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır” açıklaması yaptı

Şarkıcı Sıla'nın "Bana şiddet uyguladı" diye şikayet ettiği eski sevgilisi Ahmet Kural, savcılığa verdiği ifadenin ardından adliye önünde bir açıklama yaptı ve "Benim için her anlamda yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için tekrar herkesten özür diliyorum. Asılsız iftira yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum: 'Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.

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Sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları savcılığına gelen Kural'ın, adliyeye gelişini çok sayıda basın mensubu takip etti. Soruları yanıtsız bırakan Kural, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcının odasına girdi.

‘HAKSIZ OLMAK HAKSIZLIĞA UĞRAMAKTAN DAHA ACIDIR’

Ahmet Kural, savcılığa ifade vermesinin ardından adliye önünde bir açıklama yaptı. İddialarla ilgili açıklamalarını sadece resmi makamlara yapacağını söylediğini ifade eden Kural, “Konuyla ilgili açıklamaları sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Savcıya ifade verdim. Türk adaletine güveniyorum. Benim için her anlamda yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için tekrar herkesten özür diliyorum. Asılsız iftira yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum: ‘Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır” dedi. Antik Yunan filozofu Sokrates’in “Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır” cümlesini hatırlatmaya çalışan Kural’ın cümleyi yanlış kurduğu gözden kaçmadı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın da şu açıklamayı yaptı: “Günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde ben ısrarla tek bir tarafın ifade verdiğini belirtmiştim. Bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın savcıya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirmiştir, farklı algı yaratılmıştır, ifadesinden de anlaşılacaktır. Adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Bunun aksine davranan insanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım, Sıla Hanım’ın avukatını baroya şikayet edeceğim. Müvekkilimin kişilik haklarına zarar verecek olan itham, iftira, hakaret nedeniyle uğrayacağı zarardan dolayı kişi ve kurumlar hakkında yasal sürece yarından itibaren derhal başlıyoruz.”

ADLİYE ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Ahmet Kural açıklama yaptığı sırada adliye önünde toplanan bir grup kadın, Kural'ı protesto etti. Protesto sesleri yükselince Kural açıklamasını kısa kesmek zorunda kaldı.