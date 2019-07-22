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Ahmet Kural da yaşlandı
Ahmet Kural da yaşlandı
Oyuncu Ahmet Kural da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile 'yaşlılık uygulaması' akımına dahil olduğunu gösterdi.
Magazin 22 Temmuz 2019 - 09:01

Yaz aylarını sinema filmi çekerek değerlendiren Kural, yoğun temposu arasında günlük trendeleri yakından takip ettiğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Bir telefon uygulaması üzerinden yapılan yaşlandırma efektini yüzüne uygulayan oyuncu karavanda sete hazırlarken çektiği bu kareyi ‘Karavanda bir ömür’ notuyla paylaştı. Kural’ın bu görüntüsü çok sayıda yorum ve beğeni alırken aynı filmde rol alacağı Nurgül Yeşilçay, Kural’ın yaşlı görüntüsüne ‘Offf’ yazdı ve bol miktarda gülücük emojisi koydu.


 

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