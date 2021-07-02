Ahmet Kural-Sıla davasında dinlenen tanık: ‘Yapma’ diye bağırıyordu

Oyuncu Ahmet Kural, 2018 yılında iddialara göre şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbetti. Kural, daha önceki yargılamada, ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Bozmanın ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tarafların katılmadığı duruşmada, avukatlar hazır bulundu.

“VİCDAN AZABI ÇEKTİK”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ç. Y., “Gece 3-4 gibiydi. Bizim penceremiz açıktı. Yan taraftaki evin Ahmet Kural’ın evi olduğunu biliyorduk. Bizim olduğumuz ev, Ahmet Kural’ın evine doğru bakıyor. İki ev arasında 3-4 metre var. Gelen sesleri net bir şekilde duyduk. Ahmet Kural, ‘Seni öldürürüm. O…sun. Dayak istiyorsun sen’ şeklinde şeyler söylemeye başladı. Seslerden dayak attığı kesin bir şekilde belliydi. 15-20 dakika boyunca bağrışma sesleri duyduk. Sıla ‘Yapma’ diye bağırıyordu. Başta polisi aramayı düşündük sonra korktuğumuz için aramadık. Sonra, arkadaşımıza, ‘Ahmet Kural evde bir kadını çok kötü dövüyor. Polisi arasak mı?’ şeklinde mesaj attık. 2-3 gün sonra da olayı magazinden duyduk. Vicdan azabı çektik çünkü böyle bir şey bizim de başımıza gelebilir. Bunun üzerine Instagram üzerinden Sıla’nın menajeri Serkan Güney’e mesaj attık. Böylece savcılığa çağrıldık. İfade verdik” diye konuştu.

“TANIK ANLATILMARI DOSYA KAPSAMINI DOĞRULUYOR”

Şarkıcı Sıla’nın avukatı mahkemedeki beyanında, “Tanık anlatımları dosya kapsamını doğrulamaktadır. Hiçbir kadın ortada böyle bir şey yokken kamuoyuna olmamış bir olay üzerinden böyle iddiada bulunmaz” dedi.

“NE DUYDUKLARINI BİLMELERİ İMKANSIZ”

Ahmet Kural’ın avukatı savunmasında, “Tanık, evler arasında 3-4 metre olduğunu söyledi ancak ölçümlerde aradaki mesafe 12 metre çıktı. Arada ağaçlar ve duvar var. Tanıkların ne duyduklarını bilmesi imkansızdır. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık beyanlarına karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.

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