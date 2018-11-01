Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla’ya sanat dünyasından destek! | Son dakika haberleri

Sıla'nın erkek arkadaşı Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla şarkıcı Sıla'ya destek verdiklerini açıkladılar.

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Sıla, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildi. Yaşanan bu olayın ardından Sıla, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia ederek oyuncu Kural’dan şikayetçi olan Sıla’ya sanat dünyasından destek gecikmedi.

DEMET AKALIN

Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir… yanındayım her zaman



GÜLBEN ERGEN

Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzaklaş!

TUBA ÖZERK

Aynı acıları yaşamış bir kadın olarak çok çok üzüldüm Sıla! Hiçbirimize bir daha Allah böyle şeyler yaşatmasın

MUSTAFA SANDAL

Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş? Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim..





BARIŞ ATAY

Bu olay; yozlaşmış, güce tapınılan,bir kaç şeye sahip olununca dünyanın sahibiymiş gibi hissetmenin teşvik edildiği bir düzenin yansıması. Ahmet Kural da küçük, mide bulandırıcı bir örneği. Sıla güçlü bir kadın. Verilecek mücadele,sesini duyuramayan milyonlarca kadın için önemli.

BERNA LAÇİN

Bu nasıl bir vahşet! Sıla’nın anlattıkları karşısında içim parçalandı. Bu dava, kadına şiddete karşı örnek teşkil edecek şekilde ilerlemeli! Kadına şiddet son bulmalı! Her kadın Sıla'nın yanında olmalı.

AHMET KURAL DAHA ÖNCE DE BİR SEVGİLİSİNİN PARMAĞINI KIRMIŞTI

Oyuncu Ahmet Kural, 2014 senesinde birlikte olduğu Naz Çekem isimli kadının parmağını kırmıştı. Yaşanan bu olayla alakalı Kural’ın bir dönem birlikte olduğu Çekem, şu açıklamayı yapmıştı: “Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum”

