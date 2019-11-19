Ahmet Kural yeni filminde kadın kılığına girdi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, yeni çıkacak olan filmi Baba Parası'nda kadın kılığına girdi. Filmde üç ayrı karakteri canlandıran Kural, sosyal medyada filmin vizyona gireceği tarihi de açıkladı.

Yeni filmi Baba Parası ile sevenlerinin karşısına çıkmak için gün sayan Ahmet Kural, canlandırdığı üç farklı karakterden biri kadın olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Selçuk Aydemir’in yönettiği filmde Kural, yine Murat Cemcir ile başrolü üstlendi. Kadın kılığına girdiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Kural’a birçok esprili yorum geldi. Ünlü oyuncu filmi hakkında, “Bu rollerden birinde kadın oldum. Kadını oynamak fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan şivesiyle apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şöförü Selim’i oynadım. Finalde de sürpriz bir karakter var. Birbirinden tamamen farklı bu üç tipi aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar büyük bir şanstı” dedi.

Baba Parası, 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.