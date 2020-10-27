Ahmet Kural’a 1,5 yıl hapis istemi

İstanbul Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karışan ve alkollü olduğu tespit edilen oyuncu Ahmet Kural hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar’da 19 Şubat 2020’de zincirleme trafik kazasına karışan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural’ın seyir halindeyken önce Berkay Y.’nin, ardından Nursen K.’nın idaresindeki araca çarptığı ve zincirleme trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

“ÇOK AZ ALDIM”

İddianamede, Ahmet Kural’ın zincirleme trafik kazasına karıştığı, 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ancak bunu kabul etmediğini ve sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını söylediği aktarıldı.

Kaza oluşumunda oyuncunun kusurlu olduğunun kaza tespit tutanağında belirtildiği aktarıldı. Müşteki Nursen K.’nın yaralanmasına ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif yaralandığı belirtildi.

İddianamede, 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağı belirtilerek, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Ahmet Kural’ın bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.