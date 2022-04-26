Ahmet Kural’ın 13 yıllık davasında yeni gelişme

2009'da yasaklı madde bulundurmaktan yargılanan ve 10 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ahmet Kural, denetimi bozulunca yeniden yargılandı. Mahkeme Ahmet kural hakkında verilen hapis cezasının kararını açıkladı. Kural avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

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2009’da yasaklı madde bulundurmaktan hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural’a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine dosyası, İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek dava açıldı.

Mahkeme, 29 Nisan 2014’te Kural hakkında 10 ay hapis cezası vererek hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Kural hakkında 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri verildi. Ancak denetimli serbestlik süresi bitmeden hakkında hapis cezası kararı verilip kesinleşmesi nedeniyle 2009’daki davası yeniden ele alındı.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Kural’ı avukat Yiğit Beşok temsil etti.

Mahkeme, Kural hakkında denetimli serbestlik süresi içinde kasten suç işlemiş olması nedeniyle hakkındaki 10 aylık hapis hükmünün açıklanmasına karar verdi.

“KARARIN LEHİMİZE BOZULACAĞI KESİNDİR”

Kural’ın avukatı Yiğit Beşok, karara usul yönünden itiraz edeceklerini ve istinaf incelemesine başvuracaklarını belirtti.

Avukat Beşok, “Bu dava 2009 yılına, anlayacağınız 13 yıl öncesine ait. Kısacası eski bir usul davasından ibarettir. Bu karar kesin nitelikte olmayıp dosya istinaf incelemesine gidecektir. Yeni çıkan infaz yasası, dosyadaki eksiklikler, usulsüzlükler ve zaman aşımı gibi birçok husustan dolayı bu kararın lehimize bozulacağı kesindir. Bu nedenle bu davaya ilişkin müvekkilimi etkileyecek hiçbir husus bugün olmadığı gibi ileride de olmayacaktır” dedi. (DHA)

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