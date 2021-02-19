Ahmet Kural’ın 5 yıla kadar hapsi istendi

Oyuncu Ahmet Kural, 2018 yılında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu değerlendirerek kararı bozmuştu.

İstinafın bozma ilamından sonra şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural, bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

HAPİS TALEBİ

Mütaalasını açıklayan savcı, Ahhmet Kural’ın ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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