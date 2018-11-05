Ahmet Kural’ın açıklamasına Sıla’nın avukatından yanıt geldi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Ahmet Kural'ın açıklamalarına, "İftira mahiyetindeki davranış ve söylemleriyle ilgili biz de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacağız" denildi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ahmet Kural’ın savcılık ifadesi sonrası yaptığı açıklamalara Sıla’nın avukatından yanıt geldi.

Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir’in açıklaması şöyle;

Ahmet Kural vekilinin 05.11.2018 tarihli açıklaması nedeniyle zorunlu açıklama;

Ahmet Kural vekili meslektaşımızın bugün adliye çıkışında yapmış olduğu açıklamaya cevap verme zarureti hasılolmuştur.

Öncelikle müvekkil Sıla Gençoğlu'nun kendisinin ve ailesinin yaklaşık 6 yılı aşkın süredir vekilliğini yapmaktayız. Kendisinin taraf olduğu önceki hukuki süreçlerde olduğu gibi maruz kaldığı şiddete ilişkin derdest olan soruşturma dosyasında da tam ve gereği gibi kanundan kaynaklı avukatlık görevimizi özenle ifa etmeye çalışıyoruz.

Ahmet Kural vekilinin şahsıma karşı baro nezdinde şikayet hakkını kullanacağına ilişkin ifadesi başta basın mensupları olmak üzere kadına karşı şiddete toplumsal duyarlılık gösteren bütün kesimlere verilmek istenen bir mesajdır. Şüphesiz kişi şikayet hakkı anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Ahmet Kural vekili hak arama özgürlüğü kapsamında her türlü hukuki başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Ahmet Kural vekilinin adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, soruşturmanın gizliliğini ihlal ile iftira mahiyetindeki davranış ve söylemleriyle ilgili biz de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacağız.

Son tahlilde şiddeti meşrulaştırmak ve meseleyi özünden ayırmak suretiyle kişiselleştirmek yerine, hukuki sürecinin bir an önce tamamlanarak, adaletin tecelli edeceğine ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Yargılama makamlarının vereceği her türlü karar tarafımızca saygıyla karşılanacaktır. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Sıla GENÇOĞLU

Vekili

Av. Dr. Rezan EPÖZDEMİR