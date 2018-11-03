Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ahmet Kural’ın avukatından son dakika açıklaması
Ahmet Kural’ın avukatından son dakika açıklaması
Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini belirterek, "Olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir" dedi.
Magazin 3 Kasım 2018 - 14:43

Şarkıcı Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural’ın avukatından açıklama geldi. Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini belirterek, “Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir” dedi.

“HERKESİN ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKLİDİR”

Avukat Sibel Aydın: “1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00'da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30'da Çağlayan Adliyesi’ne giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey'in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERYapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a büyük şok!

 

İLGİLİ HABERSon dakika haberleri | Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu: Ahmet beni dövdü!
Son güncelleme: 18:07 - 03.11.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler