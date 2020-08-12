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Ahmet Kural’ın paylaşımına Murat Cemcir’den iki kelimelik yorum!
Ahmet Kural’ın paylaşımına Murat Cemcir’den iki kelimelik yorum!
Oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile tatilde bol bol tekne gezisinden fotoğraf atan ünlüler kervanına katıldı.
Magazin 12 Ağustos 2020 - 08:40

Karantina günlerinde evinden paylaşımda bulunan Ahmet Kural, sonunda yaz tatili moduna girdi. Sosyal medya hesabından teknede çekilmiş bir selfiesini paylaşan Kural zafer işareti yaparken görüldüğü tatil karesine çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda film ve dizilerde birlikte oynadığı partneri Murat Cemcir’den de dikkat çeken bir yorum aldı.

Murat Cemcir, yakın arkadaşının bu paylaşımına: “2 kelime, kara yağız” şeklinde bir yorumda bulundu.