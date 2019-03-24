Ahmet Kural’ın spor halayı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk 7 Mart’ta görülmüş ve mahkeme 20 Nisan’a ertelenmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında her iki taraf da köşesine çekildi. Sıla büyük bir hızla konser maratonuna devam ederken oyuncu Ahmet Kural da formunu korumak adına kendisini spora verdi. Sosyal medya hesabını çok sık kullanmasa da zaman zaman yaptığı keyifli paylaşımlarla dikkat çeken Kural son paylaşımını spor salonundan yaptı. Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural bu görüntüde halay çekermiş gibi hareket edince yorumlar da ‘Ahmet spor halayına durdu’ şeklinde geldi.