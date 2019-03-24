Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ahmet Kural’ın spor halayı!
Ahmet Kural’ın spor halayı!
Oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilginç spor hareketleriyle dikkat çekti.
Magazin 24 Mart 2019 - 08:31

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk 7 Mart’ta görülmüş ve mahkeme 20 Nisan’a ertelenmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında her iki taraf da köşesine çekildi. Sıla büyük bir hızla konser maratonuna devam ederken oyuncu Ahmet Kural da formunu korumak adına kendisini spora verdi. Sosyal medya hesabını çok sık kullanmasa da zaman zaman yaptığı keyifli paylaşımlarla dikkat çeken Kural son paylaşımını spor salonundan yaptı. Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural bu görüntüde halay çekermiş gibi hareket edince yorumlar da ‘Ahmet spor halayına durdu’ şeklinde geldi.

 

İLGİLİ HABERAhmet Kural için 'sicil' iddiası
Etiketler