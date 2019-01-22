Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 doğumludur. Bugüne kadar pekçok tiyatro, sinema ve dizide yer alan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ahmet Mümtaz Taylan, nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Cemal Sandıkçı karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. 1989 – 1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi.

Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlendi. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yaptı. Birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.

2000 yılında sanat hayatına adım atan Ahmet Mümtaz Tayla; Hayat Şarkısı Yılan Hikayesi, Kurşun Yarası, Avrupa Yakası, Ezo Gelin, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kötü Yol, Güzel Köylü gibi diziler de rol almıştır.

Ahmet Mümtaz Taylan, 2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile evlendi. 21 Mart 2012 tarihinde boşandı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Ayşe Dilan Taylan isminde bir kızı bulunuyor.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Cemal Sandıkçı karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, 1.71 metre boyunda, 82 kilo ve Başak burcudur.

Ödülleri:

2002 – İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü (Misafir sahneleyici)

2004 – SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adayı (İnşaat filmindeki rolüyle)

2008 – Adana Altın Koza En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Made in Europe

2018 – 23. Sadri Alışık Ödülleri -En İyi Erkek Oyuncu (Dram) – Daha

Ahmet Mümtaz Taylan'ın yönettiği tiyatro oyunları:

2017 – Uyarca – DasDas Sahne

2008 – Caligula – Eskişehir Şehir Tiyatrosu

2007 – Buzlar Çözülmeden – Konya Devlet Tiyatrosu

2005 – Zengin Mutfağı – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2003 – Pabuçcu Ahmed’in Garip Maceraları – Ankara Devlet Tiyatrosu 2003 – Scapin’in Dolapları – Erzurum Devlet Tiyatrosu

2001 – Olagan Mucizeler – Açık Tiyatro

2001 – Misafir – Eskişehir Şehir Tiyatrosu

1998 – Olağan Cinayetler – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Cengizhan’ın Bisikleti – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1990 – Ada (oyun)

1989 – Hayvanat Bahçesi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı tiyatro oyunları:

2000- Eşşek Arıları – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Azizname’95 – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Memuroğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Bernarda Albanın Evi – Theater an Der Ruhr

1992- Cengizhan’ın Bisikleti – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1992 – Fareler ve İnsanlar – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1992 – Mustafa (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991 – Sarıpınar 1914 – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991 – Misafir – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1990 – Ada (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1989 – Yunus Emre – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1988 – Pollyanna

Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Haydar) (Sinema Filmi)

2019 – Halka (Cemal Sandıkçı) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Sami Gökdemir) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Gazanfer) (Sinema Filmi)

2017 – Hayat Sırları (Mustafa) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Ahad) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Bayram) (TV Dizisi)

2016 – Görünen Adam (TV Dizisi)

2015 – Saruhan İhanet Yarası (Salih Ağa) (TV Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Rüstem Tor) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Tonguç (ses)) (Sinema Filmi)

2014 – Çırağan Baskını (Yedi Sekiz Hasan Paşa)(TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Hüsnü) (TV Dizisi)

2014 – Cinayet (Tahir) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Zikri Özsoy) (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledim (Ahmet Abi) (TV Dizisi)

2012 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yakup) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Otobüs Şoförü) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Nuri Bey) (TV Dizisi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Macit) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Arap Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Saklı Hayatlar (Tevfik)

2011 – Mi Hatice (Sacit) (Kısa Film)

2011 – Leyla İle Mecnun (İskender) (TV Dizisi)

2010 – Kars öyküleri (Sinema Filmi)

2010 – Adını Sen Koy (Harun) (Sinema Filmi)

2010 – Kaptan Feza (Selami) (Sinema Filmi)

2010 – Ejder Kapanı (Müsteşar) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Barbaros) (Sinema Filmi)

2009 – Gölgesizler (Rıza) (Sinema Filmi)

2009 – Çek O Pis Gözlerini Üstümden (Kısa Film)

2009 – Bekleyiş (Kısa Film)

2007 – Rest (Kısa Film)

2008 – Kadri’nin Götürdüğü Yere Git (Güneş) (Sinema Filmi)

2008 – Zeynep’in Sekiz Günü (Dayı) (Sinema Filmi)

2007 – Geçerken Uğradım – (kısa film)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Sivil polis) (Sinema Fimi)

2007 – Rest (Kısa Film)

2007 – Made in Europe (Sinema Filmi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Eyüp) (Sinema Filmi)

2007 – Hayat Apartmanı (İrfan) (TV Dizisi)

2007 – Geçerken Uğradım (KIsa Film)

2007 – Başımın Belası (Lahmacuncu) (TV Filmi)

2007 – Ezo Gelin (Ballı Ağa) (TV Dizisi)

2006 – Avrupa Yakası (3. Sezon) (Demir)

2006 – Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (TV Filmi)

2006 – Eve Dönüş (Okey oynayan adam) (Sinema Filmi)

2006 – Emret Komutanım Şah Mat (Niyazi) (Sinema Filmi)

2006 – Daha Neler (Sahtiyan) (TV Dizisi)

2005 – Şaşkın (Ali Rıza) (Sinema Filmi)

2005 – Çapkın (Müslüm Abi) (TV Dizisi

2005 – Sen Ne Dilersen (Zülfikar) (Sinema Filmi)

2005 – Cenneti Beklerken (Vezir) (Sinema Filmi)

2004 – Sahra (Hakan) (TV Dizisi)

2004 – Kayıp Aşklar (Semih) (TV Filmi)

2004 – Arapsaçı (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Mahir) (Sinema Filmi)

2003 – İnşaat (Nizamettin) (Sinema Filmi)

2003 – Çaylak (Fişek Rıza) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Maki Amca) (Sinema Filmi)

2003 – Okul (Müdür Vedat) (Sinema Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Selamoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Baba (Haşmet) (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (Refik) (TV Dizisi)

2002 – Kumsaldaki İzler (Benzinci) (Tv Dizisi)

1999-2001 – Yılan Hikayesi (Coşkun)

1999 – Baba (TV Filmi)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (Sinema Filmi)

1995 – Barbunya Nuri (TV Filmi)

1993 – Çifte Vakkas (TV Filmi)

1985 – Gazino Bülbülü (Sinema Filmi)

1981 – Yaşamak Bu Değil (Sinema Filmi)