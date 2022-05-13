Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı mezun oldu

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'nin Florida eyaletinde eğitim gören kızı Ayşe Dilan Taylan, mezun oldu. Kızının kepli fotoğrafını Instagram'da paylaşan Taylan duygularını ifade etmekte zorlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ahmet Mümtaz Taylan’ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu.

Taylan, Florida’daki Ringling Sanat ve Tasarım Koleji’ni bitiren kızının kepli fotoğrafını Instagram hesabından “Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum” notuyla paylaştı.

Taylan’ın gönderisine Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın 2007 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı oyuncu Ayçin İnci’den de tebrik gecikmedi:

“Canım Ayşe’m, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim.”