Ahmet Somers kimdir? Ahmet Somers nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Somers, 1959 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1982 yılında yayınlanan Dost Eller dizisi ile geçen Ahmet Somers ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ahmet Somers nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Aziz Divit karakterini canlandıran Ahmet Somers hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Somers kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET SOMERS KİMDİR?

Ahmet Somers, 1959 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi sırasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu, Akrobasi eğitimlerini aldı. Mezun olduğu yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı. Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde Coque Ekolü'nden gelen Daniel Holliger'den Clown (palyaço), Slapstik, Jongleur, Pantomim eğitimi aldı. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda toplam 29 yıldır görev yapmaktadır. Geştalt – Yu-Ki – Grotovski – Suzuki ses ve oyunculuk teknikleri üzerinde araştırma çalışmaları yaptı.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 1982 yılında yayınlanan Dost Eller adlı dizi ile çıktı. Vali, Ben Onu Çok Sevdim, Hatasız Kul Olmaz, Yeşil Deniz, Kırık Kalpler Bankası ve Fi gibi yapımlarda rol almıştır. Ahmet Somers, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Aziz karakterine hayat vermektedir. Ahmet Somers, 1.73 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

Ahmet Somers’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Aziz) (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2017 – Payitath Abdülhamid (Alman İmparatoru Wilhelm) (TV Dizisi)

2016 – Ramazan Sokağı (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Celal) (Sinema Filmi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hasan) (TV Dizisi)

2015-2015 – Yeşil Deniz (Şükrü) (TV Dizisi)

2014 – Hatasız Kul Olmaz (Ceneviz) (TV Dizisi)

2014 – Aşk Oyunu (Ekrem) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Ahmet) (TV Dizisi)

2012 – Kurt Kanunu (Emin Bey) (TV Dizisi)

2012 – Htr2b Dönüşüm (Mehmet) (Sinema Filmi)

2012 – Ateşin Düştüğü Yer (Sinema Filmi)

2010 – Son İstasyon (Sinema Filmi)

2008 – Vali (Michael Peterson) (Sinema Filmi)

2008 – Sınıf (TV Dizisi)

2006 – Mavi Kuş (TV Filmi)

2005 – Yanık Koza (İplikçi Hüsnü)

1997 – Ruhsar (TV Dizisi)

1982 – Dost Eller (Engin) (TV Dizisi)