Ahmet Varlı kimdir? Ahmet Varlı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde Bora karakterini canlandıran Ahmet Varlı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Varlı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET VARLI KİMDİR?

Ahmet Varlı, 25 Mart 1984 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekran karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Doktorlar dizisi ile adım atmıştır.

Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Yerden Yüksek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Benim İçin Üzülme ve Yılanların Öcü, Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Bora karakterine hayat veren Ahmet Varlı, 1.73 metre boyunda, 69 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2010 – Afife Jale Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü – Hayvanat Bahçesi

2017 – 24. Uluslararası Adana Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü – Taş

Ahmet Varlı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – 2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2008 – Şeytanın Papucu (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Orhan) (TV Dizisi)

2010 – Yerden Yüksek (Mori Kante) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İlhan) (TV Dizisi)

2012 – Benim İçin Üzülme (Orhan) (TV Dizisi)

2014 – Oflu Hoca'nın Şifresi 1 (Ahmet) (Sinema Filmi)

2014 – Yılanların Öcü (HAceli) (TV Dizisi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Ahmet) (Sinema Filmi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Ahmet) (TV Dizisi)

2017 – Taş (Selim) (Sinema Filmi)

2107 – Namlu Ucunda Bir Yaşam Nuri Killigil (General Thopmson) (Sinema Filmi)

2018 – 2019 – Bozkır (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Bora) (TV Dizisi)