Ahmet Yenilmez, Kuruluş Osman kadrosuna katıldı! Ahmet Yenilmez kimdir?

Yeni sezona hazırlanan Kuruluş Osman dizisi kadrosuna bir isim daha katıldı. Bozdağ Film'den yapılan açıklamaya göre, Kuruluş Osman'ın 2. sezonunda Ahmet Yenilmez'de yer alacak. İşte başarılı oyuncu Ahmet Yenilmez'in biyografisi...

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ilk sezonuyla büyük izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yakında başlayacak olan yeni sezon öncesi ise kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizi ekibine katılan son isim Bozdağ Film tarafından resmi Twitter hesabından duyuruldu.

AHMET YENİLMEZ KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA!

Kuruluş Osman’ın kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Arkın ve Erkan Avcı gibi isimlerin ardından bu kez Ahmet Yenilmez katıldı. İşte Bozdağ Film’den yapılan paylaşım;

Kuruluş Osman yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.#KuruluşOsman yakında Atv'de. pic.twitter.com/UGB0oiHAj5 — Bozdağ Film (@bozdagfilm) September 3, 2020

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Yenilmez, 20 Aralık 1966, Ordu doğumlu Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazardır. Yenilmez, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Ankara’da bulunan Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi’nin kurucusudur.

OYNADIĞI FİLMLER

Hür Adam – Bekçi

Girdap

The İmam – Feyzullah

Kınalı Kuzular

OYNADIĞI DİZİLER

Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)

Ekip 1 – Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)

Halil Ibrahim Sofrası (2010)

ihanet (Warden Pitt) (2010)

Kız Kaçıran (2009)

Dur Yolcu (2008)

Kollama (Ejder) (2008)

Fesupanallah (2007)

Eşref Saati (2007)

Acı Hayat (2005-2007)

Kale İçi (2005)

Aynalar (Dizi) (2004)

Esir Şehrin İnsanları (Celal) (2003)

Sırlar Dünyası 2003 (Vahit-Hasan)

Ekmek Teknesi (2002)

Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)