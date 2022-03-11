Ahsen Eroğlu’nun resim yeteneği

Resim sanatına merak saran oyuncu Ahsen Eroğlu, eserlerini Instagram’da 'Ahsen Eroğlu Art' adlı sayfasında paylaşıyor.

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Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, son dönemde oyunculuk performansı kadar resim yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Yıllardır hem tuval üzerine yağlı boya hem de dijital olarak resimler yapan oyuncu, eserlerini Instagram'da açtığı ‘Ahsen Eroğlu Art’ sayfasında paylaşıyor.

Oto portreden soyut resme, gündelik hayat enstantanelerinden popüler kültür ilhamlarına kadar sınırsız bir yelpazeye sahip olan 28 yaşındaki oyuncu, resim üzerine eğitim alarak bu yeteneğini bir adım daha ileri taşımakla birlikte sergi açmayı da hedefliyor.

ÖNCE SPOR SONRA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

1994 doğumlu Ahsen Eroğlu, küçük yaşlarından itibaren spor eğitimi aldı. Zaman içerisinde ailesinin yönlendirmesiyle okul yıllarında tiyatroya ilk adımını atan Eroğlu liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazandı. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Oyunculuk eğitimi alarak sektörde kendini gösterme yoluna giren Eroğlu, reklam filmlerinin ardından dizi yapımcıları tarafından keşfedildi.