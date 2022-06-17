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Ahu Sungur ile Suat Sungur’un gurur günü

Oyuncu Ahu Sungur ile meslektaşı Suat Sungur'un 17 yaşındaki oğulları Ege, liseyi bitirdi. Çift, oğullarını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.

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Ahu Sungur ile Suat Sungur’un gurur günü

20 yıl önce nikâh masasına oturan Ahu-Suat Sungur çifti, büyük bir gurur yaşadı. Oyuncu çiftin 17 yaşındaki oğlu Ege liseyi bitirdi.

Ahu Sungur, eşiyle birlikte Ege’nin mezuniyet törenine katıldı. O anları da Instagram hesabından yayınlayan Sungur, gönderisine duygusal bir not düştü.

Sungur, “Ailem… yuvam… sevgim… emeğim… aşkım… ömrüm… hayatım… dünya bir yana ikisi bir yana…” ifadesini kullandı.