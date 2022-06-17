Ahu Sungur ile Suat Sungur’un gurur günü
Oyuncu Ahu Sungur ile meslektaşı Suat Sungur'un 17 yaşındaki oğulları Ege, liseyi bitirdi. Çift, oğullarını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.
20 yıl önce nikâh masasına oturan Ahu-Suat Sungur çifti, büyük bir gurur yaşadı. Oyuncu çiftin 17 yaşındaki oğlu Ege liseyi bitirdi.
Ahu Sungur, eşiyle birlikte Ege’nin mezuniyet törenine katıldı. O anları da Instagram hesabından yayınlayan Sungur, gönderisine duygusal bir not düştü.
Sungur, “Ailem… yuvam… sevgim… emeğim… aşkım… ömrüm… hayatım… dünya bir yana ikisi bir yana…” ifadesini kullandı.