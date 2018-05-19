Ahu Tuğba’dan şaşırtan itiraf!

Bir döneme damga vuran isimlerden Ahu Tuğba, kaç kez evlendiğini hatırlamadığını ve yaptığı bütün evliliklerde aldatıldığını itiraf etti.

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, Posta’ya verdiği son röportajında özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Ahu Tuğba “Babamı 11 yaşında beri görmüyorum, ‘Adımızı lekeledin’ diyerek bana sırtını döndü. Oysa ben ondan intikam almak için oyuncu oldum” ifadelerine yer verdi.

“ARKADAŞLARIMI HAMİLE BIRAKAN KOCALARIM OLDU”



Ahu Tuğba, kaç kez evlendiğini hatırlamadığını ve evlendiği kişilerin, evine giren çıkan arkadaşlarıyla, hatta evde çalışan temizlik personeliyle bile yattıklarını itiraf etti. Tuğba “Arkadaşlarımı hamile bırakan kocalarım oldu” diyerek herkesi şaşırttı.

ÇOK ŞİDDET GÖRDÜM

Ahu Tuğba: “Zamanında çok şiddet gördüm. Erkeğin eli bir kere kalkınca gerisi geliyor, hayatım koca bir dramdı” dedi.