Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik polis oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu Ahu Tuğba’nın Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin, polis oldu. Tuğba sosyal medya hesabından kızı ve polis akademisinden eğitmenini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Florida’daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

İLK GÖREVİNE ÇIKTI

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami’de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik’in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram’da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belirtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

Tuğba açıklamasında “Anjelik çocukluğundan beri babasına benziyor; tercihleri riskli ve keskin” dedi.