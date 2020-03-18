Ahu Yağtu’dan birlik mesajı

Cem Yılmaz’ın eski eşi ve oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından kendilerini evlerine kapatarak güvende kalmaya çalışan takipçilerine seslendi ve onlar üzerinden birlik duygusu mesajı verdi. İşte Ahu Yağtu’nun o paylaşımı:

“Spor, gıda, sosyalleşme, rutinler, iş güç kariyer, giyim kuşam, arabalar markalar, ego savaşları, zihin gelgitleri, ekonomik durumlar, gelecek kaygıları… Kaldık mı kendi kendimizle işte… Şimdi yüzleşme zamanı… Yargılamayın ama sorgulayın, araştırın öğrenin. Çocuğunuz varsa öğretin anlatın. Yakınlarınıza uzaktan sarılın. İmkan varken gösteremediğiniz sevginizi gösterin! Kitap okuyun, meditasyon yapın, unuttuğunuz bastırdığınız duygularınızı yaşayın gocunmayın, yeni bir dil bile öğrenebiliriz bu dönemde… Eski eşyalarınızdan kurtulun! Evimizi, kendimizi içimizi ve zihnimizi temizlemek için bol bol vaktimiz var artık. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda olmadığımız günler geldi. Lütfen sürekli haber video izleyip kendinizi negatif girdaplara sokmayın. Bilgi alın, uyanık olun, uyumayın, bilinçlenin ve önlem alın. Unutmayın her yaşanan şeyin bir sebebi var. Bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Yapacak çok şey var. Önemli olan, şu an ne kadar bireysel hareket etmek durumunda olsak da birlik duygumuzu ayakta tutmak!”