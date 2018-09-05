Ahu Yağtu’dan sansür

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Önceki gün oğlu Kemal ile görüntülenen Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ın birlikte olduğu Defne Samyeli’yle alakalı sorular için “Dıtt konuşmam” diyerek kendini sansürledi.

“ÖZEL HAYATLA ALAKA KONUŞMAM”

Eski eşi Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'yle tanışmasına dair soruları yanıtlamaktan kaçınan Yağtu, “Onlarla ilgili konuşmuyorum. Özel hayatla alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Yorum yapmam” ifadelerini kullandı. Milliyet’in haberine göre, oyuncu Ahu Yağru “Kemal’in Defne Samyeli’yle aynı evde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz” sorusuna da “Dıtttt konuşmam” yanıtını vererek kendini sansürledi.