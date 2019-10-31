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Ahu Yağtu’ya ‘bebek sorusu’ yönelttiler
Ahu Yağtu’ya ‘bebek sorusu’ yönelttiler
Oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2013'te boşandığı oğlu Kemal’in annesi Yağtu, “Cem Yılmaz ile bir çocuk daha yapacağınız iddiası doğru mu?” sorusuyla karşılaştı.
Magazin 31 Ekim 2019 - 14:59

Kısa bir süre önce Defne Samyeli’den ayrılan Cem Yılmaz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da sürdürülen sessizlik ilişkilerinin kesinlikle bittiği şeklinde yorumlandı. İkilinin ayrılık nedeni olarak ortaya atılan iddialardan biri de ‘Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ile bir çocuk daha yapma kararı aldı’ oldu. Alışveriş için çıktığı Nişantaşı’nda muhabirler tarafından kendisine bu iddialar sorulan Ahu Yağtu, soru karşısında önce şaşırdı sonra ise sadece gülmekle yetindi ve bir şey söylemedi.

Çift, boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.

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