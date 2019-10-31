Ahu Yağtu’ya ‘bebek sorusu’ yönelttiler

Kısa bir süre önce Defne Samyeli’den ayrılan Cem Yılmaz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da sürdürülen sessizlik ilişkilerinin kesinlikle bittiği şeklinde yorumlandı. İkilinin ayrılık nedeni olarak ortaya atılan iddialardan biri de ‘Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ile bir çocuk daha yapma kararı aldı’ oldu. Alışveriş için çıktığı Nişantaşı’nda muhabirler tarafından kendisine bu iddialar sorulan Ahu Yağtu, soru karşısında önce şaşırdı sonra ise sadece gülmekle yetindi ve bir şey söylemedi.

Çift, boşanalı 6 yıl oldu. Ancak araları son derece iyi. Yazları tatile çıkıyor, sık sık bir araya geliyorlar.