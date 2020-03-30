Aile Arasında nerede çekildi? İşte Aile Arasında filmi konusu ve oyuncuları…

Aile Arasında nerede çekildi? İşte Aile Arasında filmi konusu ve oyuncuları…

Aile Arasında filmi sinemada yoğun ilgi görmesinin ardından izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için televizyonda da seyirciler için buluşuyor. Aile Arasında oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Aile Arasında nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı aile komedisi olan filmde Erdal Özyağcılar, Engin Günaydın ve Demet Evgar gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyor. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi? İşte detaylar…

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU

Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Arasında’nın çekimleri 26 Ağustos 2017’de başladı. İstanbul çekimleri Silivri’deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana’da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı komedi türündeki Türk filmidir. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır.