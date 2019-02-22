Ailece gelen tekliflere sıcak bakıyoruz

Bebek mağazaları dolaşan çift, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Rutkay ile Kamal, ailece birlikte gelecek reklam tekliflere sıcak baktıklarını söylediler. “Bebekler 8 aylık oldular. Gelişsinler diye ne oyuncak alınır araştırmasını yaptık ayrıca da alışverişe çıktık” diyen çift, “Ailece gelen reklam teklifler var mı? sorusuna “Ailece çok teklifler var. Sıcak da bakıyoruz. Bebekleri oynatırken biraz kollamak istiyoruz aslında, saniyelik olabilir belki. Bende 1,5 yaşında ilk televizyona çıkmışım ve 5 yaşında babamla ilk tiyatro sahnesine çıkmışım. O yüzden çocuklarımı o konuda hiç sakınmıyorum” dedi.